بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لتصدر البطولة الألمانية مؤقتا

قاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني فريقه مونشنغلادباخ، اليوم الجمعة، لتصدر البطولة الألمانية بعد الفوز أمام هيرتابرلين ولو بشكل مؤقت.

وعرفت المباشرة مشاركة رامي بن سبعيني أساسيا بمعقل الفريق “بوروسيا بارك”.

كما منح موقع “صوفاسكور” المتخصص إبن قسنطينة 7.8 من 10، بعد الأداء الجيّد الذي قدّمه في المباراة سبعين في مسيرته في البوندسليغا.

ليرفع بن سبعيني وزملائه رصيدهم إلى سبع نقاط كاملة.

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