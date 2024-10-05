بن سبعيني يكتفي بـ12 دقيقة في مواجهة دورتموند و يونيون برلين

شارك الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ونادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، اليوم السبت، في 12 دقيقة في مواجهة فريقه أمام يونيون برلين.

في المواجهة التي تندرج في إطار الجولة السادسة من “البوندسليغا”.

وأقحم مدرب دورتموند، نوري شاهين، لاعبه الدولي الجزائري، بن سبعيني، في الدقيقة الـ86 من الشوط الثاني. وانتهت المباراة بانهزام الفريق الأصفر بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه المواجهة الرابعة تواليا، التي يشارك فيها، رامي بن سبعيني، إحتياطيا مع فريقه هذا الموسم.

حيث عود آخر مرة شارك فيها اللاعب اساسيا، لتاريخ 18 سبتمبر الماضي، بمناسبة مواجهة الجولة الأولى لدور مجموعات رابطة أبطال أوروبا، أمام كلوب بروج.