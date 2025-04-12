بن سبعيني يكتفي بـ9 دقائق أمام بايرن ميونيخ

إكتفى المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بالمشاركة في تسع دقائق في مباراة قمّة الجولة 29 من “البوندسليغا” والتي جمعت بين فريقه بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

وخاض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في آخر تسع دقائق من اللقاء، الذي إنتهى بهدفين في كل شبكة، بعد أن دخل بديلاً مكان زميله، سولي عند الدقيقة الـ81.

ونال لاعب الخضر، تنقيطا متوسطا في الدقائق التي خاضها بعلامة 6.7.

للإشارة، شارك بن سبعيني هذا الموسم مع دورتموند بـ”البوندسليغا”، في 26 لقاء، منها 18 مناسبة كأساسي، وسجل هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.