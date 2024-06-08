بن سبعيني يكثف تحضيراته تحسبا لعودته إلى الميادين

يواصل المدافع الدولي الجزائري، الناشط في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، تحضيراته الجدية، تجسبا لعودته إلى الميادين.

بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، مع المنتخب الوطني، شهر مارس المنصرم، خلال مواجهة بوليفيا الودية، والتي أنهت موسمه مبكرا.

وقرر لاعب الخضر بن سبعيني، خوض برنامج تأهيلي، مع المحضر البدني الألماني، داني باتريك، لاستعادة لياقته البدنية، واللحاق بفترة التحضيرات الصيفية مع فريقه، تحسبا للموسم الجديد.

كما نشر اللاعب بن سبعيني، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بـمنصة “الأنستاغرام”، صورا له، خلال خوضه حصة تدريبية على إنفرادن وعلق على الصور:”أجواء العودة”، في إشارة منه على عزمه التحضير بجدية لاستعادة لياقته البدنية المعهودة، تحسبا للموسم المقبل.

وفي ذات السياق، تفاعل زملاء اللاعب بن سبعيني، في صورة ماركوس تورام، وجايمي غيتنس، مع منشور اللاعب، لشحن معنوياته والعودة بقوة إلى مستواه المعهود.

يجدر الإشارة، شارك رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا دورتموند هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في 25 مواجهة في كل المنافسات، منها 16 مناسبة كأساسي وقدم تمريرة حاسمة.