بن سبعيني يكشف عيوب خوض المباريات في زمن كورونا

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني عن الصعوبات التي يجدها اللاعبين بعد استئناف المنافسة عقب التوقف بسبب فيروس كورونا.

المدافع الأيسر للخضر قال في حوار آجراه مع موقع “بي بي سي نيوز”:من الصعب جدا اللعب دون جمهور.. ستفتقد للإرادة لكن نحن مجبرين على تقديم كل مالدينا”.

“اللعب دون جمهور يعطيك الانطباع بأنك ستخوض مباراة ودية لكن شخصيا ليست المرة الأولى التي ألعب فيها دون جمهور”.

وأضاف:”بصراحة لا نشعر بأننا نلعب داخل الديار عندما يغيب الجمهور لكن كل الأندية تعاني من نفس الأمر”.