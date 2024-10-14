بن سبعيني يمنح التقدم للخضر في شوطهم الأول أمام الطوغو

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مباراته أمام منتخب الطوغو، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، متقدماً في النتيجة بهدف دون رد.

ودخل الخضر هذه المواجهة بقوة، بالمبادرة في الهجوم، ما مكنهم في الدقيقة الـ16 من الحصول على ركلة جزاء بفضل غويري.

وتولى مدافع الخضر رامي بن سبعيني، تنفيذ الركلة، وتمكن بإداع من ترجمتها إلى هدف السبق لصالح المنتخب الوطني.

كما تمكن رفقاء عمورة، من خلق العديد من الفرص التهديفية الأخرى في باقي دقائق هذا الشوط. لكنهم عجزوا في ترجمتها لأهداف.