بن سبعيني ينال الإعتراف عن مردوده في دوري أبطال أوروبا

حظي الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بالإعتراف، نظير تألقه أمس الأربعاء، مع ناديه بوريسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك بن سبعيني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بوريسيا دورتموند، في المواجهة التي جمعتهم بفريق دينامو زغرب الكرواتي.

كما تمكن الدولي الجزائري، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة الـ56، ساهم من خلاله في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي نهاية هذه المباراة، نال بن سبعيني، جاهزة أضفل لاعب في المباراة، اعترافا بالمردود الكبير الذي قدمه.