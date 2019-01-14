بن سبعيني ينال الإعتراف في فرنسا

أختير الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ20، من الليغ1 الفرنسية، نظير مردوده الكبير.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ20، من الليغ1، والتي تواجد ضمنها إسم بن سبعيني.

وكان مدافع الخضر، قد قدم مردودا كبيرا، في هذه الجولة، خلال المباراة التي فاز فيها فريقه رين، على نادي نانت بنتيجة 1-0.

ونال رامي بن سبعيني، الثناء من الصحافة الفرنسية، عقب هذه المواجهة، بالنظر لمشاهمته في فوز فريقه، من خلال مردوه الدفاعي، ومساهمته في هجمات ناديه رين.