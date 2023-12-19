بن سبعيني ينال تنقيطا مميزا في مباراة بوروسيا و ماينز

اختير الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ضمن قائمة مصغر لأفضل اللاعبين في مباراة ناديه بوروسيا دورتموند أمام نادي ماينز.

ونال رامي بن سبعيني تنقيط 7.6 من 10 حسب موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، ليعتبر ثاني أفضل لاعب في فريقه.

كما شارك بن سبعيني، أساسيا في المباراة التي تعادل فيها رفقة زملائه بهدف مقابل هدف. وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على المنتخب الوطني المقبل على تحدث كأس أمم افريقيا.

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