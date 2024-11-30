بن سبعيني ينال ثاني أعلى علامة من جانب فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ

يواصل المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عروضه القوية هذا الموسم مع فريقه بوروسيا دورتموند.

فبعد أن تألق وسجل هدفا في آخر مواجهة أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، ونيله جائزة رجل المباراة. قدم خريج مدرسة أتلتيك بارادو، أداءً جيدا في مواجهة بايرن ميونيخ، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 12 من “البوندسليغا”. ولعب كامل أطوار المواجهة، حيث قدم مدافع الخضر، أداءً دفاعيا قويا، ساهم في المحافظة على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وعدم تلقي فريقه أهدافاً أخرى في المواجهة.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، فقد نال بن سبعيني، تنقيط 7.2 كثاني أعلى علامة من جانب فريقه، وخلف زميله في دورتموند، شلوتربيك صاحب العلامة 7.4. وقام بن سبعيني، بخمس تدخلات ناجحة عن الكرة، بالإضافة لثلاث إعتراضات. كما حسم لصالحه 6 صراعات ثنائية على الكرة من أصل 8 صراعات. بالإضافة لهذا، بصم لاعب الخضر على تمريرة مفتاحية.

للإشارة، خاض رامي بن سبعيني مع فريقه دورتموند لحد الآن 17 مباراة في كل المنافسات، برصيد 1090 دقيقة لعب، وسجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.