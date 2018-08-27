“بن سبعيني” يواجه انتقادات لاذعة في فرنسا !

يواجه “رامي بن سبعيني” لاعب “ران” انتقادات لاذعة على خلفية تسببه في تعادل فريقه ضد “أولمبيك مارسيليا” سهرة أمس الأحد.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، أن “بن سبعيني” كان أسوء اللاعبين في تشكيلة فريقه.

كما منحته الصحيفة الفرنسية علامة 4/10 بعد الوجه الذي ظهر به ضد “لوام” كما أنه منح التعادل للخصم عندما سجل ضد مرماه.

من جهة أخرى، سيعود “بن سبعيني” للمشاركة مع المنتخب الوطني في قلب الدفاع أو يمكنه اللعب على اليسار كأحد الحلول الإستعجالية للمدرب “جمال بلماضي”.