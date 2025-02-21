بن سبعيني يواجه بن طالب وماندي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أجريت الويم الجمعة، قرعة الدور الثمن نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا، والتي وأسفرت عن مواجهة ستجمع بوريسيا دورتموند الألماني، بنادي ليل الفرنسي.

وسيكون لاعب نادي بوريسيا دورتموند الألماني، الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، خلال هذا الدور، في مواجهة مواطنيه نبيل بن طالب، وعيسى ماندي.

وفي مباراة أخرة لحساب ذات المنافسة، سيواجه الدويليان الجزائريات الآخران حاج موسى، وزروقي، مع ناديهما فينرود، نادي انتر ميلان الإيطالي لحساب ذات الدور.

ومن المقرر أن تلعب مباريات الذهاب بتاريخ (4،5) مارس المقبل، على أن تجرى مواجهات العودة بتاريخ (11،12) من ذات الشهر.