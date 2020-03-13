بن سبعيني يواجه فرانكفورت قبل توقيف البوندسليغا

سيكون الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، يوم الأحد المقبل، على موعد مع آخر مباراة له رفقة نادي مونشنغلادبخ، قبل توقف الدوري الألماني.

وسيحل بن سبعيني، رفقة ناديه مونشنغلادبخ، ضيفا على نادي أنترلخت فرانكفورت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وستكون هذه آخر مباراة يخوضها مدافع الخضر، قبل توقف الدوري الألماني إلى غاية الفاتح من شهر أفريل المقبل، بقرار من الإتحاد الألماني لكرة القدم.

يذكر أن قرار الإتحاد الألماني لكرة القدم، بتجميد البطولة الألمانية، جاء كإجراء احترازي، تفاديا لتفشي فيروس “كورونا”.