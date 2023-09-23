بن سبعيني يواصل التألق ويحصد ثالث انتصار له مع دورتموند

حقق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، اليوم السبت، فوز جديد، رفقة ناديه بوريسيا دورتموند، على حساب نادي فولسبورغ.

وشارك بن سبعيني، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة فريقه دورتموند، أين قدم مجددا آداء كبير في هذه المباراة، نال من خلاله ثاني أفضل تنقيط بعلامة (8/10).

وانتهت هذه المباراة بفوز الدولي الجزائري، وناديه دورتموند، بنتيجة هدف دون رد على حساب فولسبورغ.

وبهذا حقق رامي بن سبعيني، ثالث فوز له هذا الموسم مع ناديه دورتموند، ما سمح لهم بالتواجد في المركز الخامس من ترتيب البطولة.