بن سبعيني يواصل توهجه رفقة غلادباخ  في البوندسليغا

أكد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، تواجده في أفضل فورمة هذا الموسم رفقة ناديه بوريسيا مونشغلادباخ بنيله الاعتراف في البوندسليغا.

وأختير بن سبعيني، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 15 من الدوري الألماني الممتاز، نظير مردوده في مواجهة بوريسيا دورتموند.

كما يأتي اختيار الدولي الجزائري، نظير مساهمته بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه غلادباخ، على حساب دورتموند بنتيجة 4-2.

يذكر أن رامي بن سبعيني، يتواجد ضمن أبرز اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، على غرار دورتموند وجوفنتوس.