بن سبعيني يوجه رسالة خاصة لجماهير غلادباخ

وجّه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رسالة خاصة لجماهير ناديه بوريسيا مونسنغلادباخ، عقب فوزهم أمس السبت، أمام هوفنهايم.

ونشر بن سبعيني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مخاطبا جماهير غلادباخ: “من أجلكم، شكرا على دعمكم”.

وأرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة بصورة له رفقة بقية زملائه، خلا احتفالهم مع أنصار الفريق بفوزهم الأخير أمام هوفنهايم.

يذكر أن رامي بن سبعيني، حقق أمس السبت، مع ناديه بوريسيا مونسنغلادباخ، فوز عريض برباعية كاملة، على حساب هوفنهايم.