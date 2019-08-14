بن سبعيني يوجه رسالة مؤثرة لنادي وجماهير رين

وجّه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رسالة وداع لناديه السابق رين الفرنسي، وجماهيره، بعد مغادرته النادي نحو مونشنغلادبخ الألماني.

وكتب رامي بن سبعيني، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “شعب الأحمر والأسود، حان الموعد بالنسبة لي، لأودعكم”.

وأضاف لاعب الخضر: “أشكر الطاقمين الفني، والإداري، اللاعبين، وكل الجماهير على تلك السنوات الثلاثة الجميلة”.

وختم رامي بن سبعيني، رسالته: “أنا جد فخور بإنهاء هذه المغامرة، بالتتويج بكأس فرنسا، حظ موفق لكم”.