بن سبعيني يوجه رسالة مؤثرة لنادي وجماهير رين

وجّه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، رسالة وداع لناديه السابق رين الفرنسي، وجماهيره، بعد مغادرته النادي نحو مونشنغلادبخ الألماني.
وكتب رامي بن سبعيني، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “شعب الأحمر والأسود، حان الموعد بالنسبة لي، لأودعكم”.
وأضاف لاعب الخضر: “أشكر الطاقمين الفني، والإداري، اللاعبين، وكل الجماهير على تلك السنوات الثلاثة الجميلة”.
وختم رامي بن سبعيني، رسالته: “أنا جد فخور بإنهاء هذه المغامرة، بالتتويج بكأس فرنسا، حظ موفق لكم”.
Peuple Rouge et Noir , c’est le moment pour moi de vous dire au revoir. je tiens à remercier le staff , salariés, joueurs et tout les supporters pour ces trois belles années, je suis surtout fier de finir cette aventure en gagnant la coupe de France . Bonne chance à vous ❤️🖤🤝RB pic.twitter.com/UiFtEplUUq
— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) August 14, 2019
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