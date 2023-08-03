بن سبعيني يودع أمريكا ويضرب موعدا جديدا لزملائه

ودع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الولايات المتحدة الاميركية، بعد انهائه التربص التحضيري الذي خاضه هناك رفقة ناديه بوريسيا دورتموند الألماني.

ونشر رامي بن سبعيني، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “شكرا أمريكا”.

كما ضرب الدولي الجزائري موعدا جديدا لزملائه مضيفا في ذات التغريدة: “أتطلع لملاقاتكم مجددا يوم الأحد زملائي في برويسا دورتموند”.

وارفق النجم الجزائري رامي بن سبعيني، هذه التغريدة، بصورة له، رفقة بقية زملائه في الفريق، من مباراتهم الودية الأخيرة امام نادي تشيلسي الانجليزي.