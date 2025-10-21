بن سبعيني يوقّع ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري رابطة أبطال أوروبا

سجّل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، هدفًا من ركلة جزاء في مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام كوبنهاغن. التي جرت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليواصل تألقه في المسابقة القارية.

بن سبعيني نفّذ الركلة بثقة كبيرة في الدقيقة 61، مانحًا فريقه الهدف الثاني في اللقاء. ومعززًا تقدم “أسود الفيستفاليا” بأداء مميز على المستويين الدفاعي والهجومي.

ويعدُّ هذا الهدف الثاني له في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما وقّع هدفًا سابقًا من ركلة جزاء أيضًا أمام يوفنتوس. ليؤكد مرة أخرى دقته الكبيرة في تنفيذ الكرات الثابتة وقدرته على تحمل المسؤولية في المواعيد الكبرى.

أداء بن سبعيني المستقر والفعّال جعل منه أحد أبرز ركائز بوروسيا دورتموند هذا الموسم. سواء في الخط الخلفي أو عند تقدمه للمساندة الهجومية، ما يعكس نضجه الكبير وخبرته في المنافسات الأوروبية.