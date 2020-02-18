بن سبعيني يُخلط الحسابات في غلادباخ

ترسمت عودة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني للمُنافسة الرسمية، بعد تعافيه من الإصابة، مما سيخلق مُنافسة شرسة داخل بوروسيا مونشنغلادباخ.

وأشارت جريدة “كيكر”، بأن عودة المُدافع للواجهة، ستخلط حسابات مُدربه ماركو روس، بإعتبار سيكون مُجبرا على التضحية بأحد عناصره الأساسية.

وأوضح ذات المصدر، لإمتلاك خريج مدرسة بارادو للأفضلية على مُنافسيه، بإعتبار كان في قمة مُستواه قبل مُشكلته الصحية الشهر الماضي.

يُذكر بأن “الفوهلن”، يُقدمون موسما مُتميزا بإعتبارهم يحتلون المركز الرابع في البوندسليغا على بعد 3 نقاط من صاحب الوصافة لايبزيغ.