بن سبعيني يُريح “بلماضي” قبل تصفيات “كان 2021”

الرياضة
  • -
  • 0
بن سبعيني يُريح “بلماضي” قبل تصفيات “كان 2021”
بقلم أمير بهلول

عاد المدافع الجزائري “رامي بن سبعيني” للتدريبات الجماعية لفريقه “بروسيا مونشنغلادباخ” بعد الإصابة التي تعرض لها.

عودة “بن سبعيني” للتدريبات الجماعية تعني إمكانية مشاركته في الجولة المقبلة من الدوري الألماني مع فريقه.

وكان “روز” مدرب “غلادباخ” قد صرح قائلا: “أمام بن سبعيني وقت قصير قبل مواجهة روما نتمنى أن يكون جاهزا”.

كل هذا سيكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري، الذي كان سيعاني بغياب كل من “بن سبعيني” و”شتي”.

لكن في النهاية فإن “بن سبعيني” سيكون حاضرا في تربص المنتخب بعد عودته للميادين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722604

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com