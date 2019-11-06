بن سبعيني يُريح “بلماضي” قبل تصفيات “كان 2021”

عاد المدافع الجزائري “رامي بن سبعيني” للتدريبات الجماعية لفريقه “بروسيا مونشنغلادباخ” بعد الإصابة التي تعرض لها.

عودة “بن سبعيني” للتدريبات الجماعية تعني إمكانية مشاركته في الجولة المقبلة من الدوري الألماني مع فريقه.

وكان “روز” مدرب “غلادباخ” قد صرح قائلا: “أمام بن سبعيني وقت قصير قبل مواجهة روما نتمنى أن يكون جاهزا”.

كل هذا سيكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري، الذي كان سيعاني بغياب كل من “بن سبعيني” و”شتي”.

لكن في النهاية فإن “بن سبعيني” سيكون حاضرا في تربص المنتخب بعد عودته للميادين.