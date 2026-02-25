بن سبعيني يُطرد ويتسبب في إقصاء بوروسيا دورتموند من رابطة الأبطال

ودّع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، رفقة ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، منافسة دوري أبطال أوروبا بطريقة دراماتيكية.

عقب خسارته إيابًا أمام أتالانتا برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه، اليوم الأربعاء، ملعب نيوبالونس بمدينة بيرغامو الإيطالية، ضمن إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المنافسة الأوروبية.

ورغم أفضلية النادي الألماني ذهابًا بثنائية نظيفة، إلا أن الفريق الإيطالي قلب الطاولة إيابًا، ليحسم التأهل بمجموع (4-3) في واحدة من أكثر مواجهات الملحق إثارة.

دخل أتلانتا المواجهة بعزيمة واضحة لتعويض فارق الهدفين، فافتتح النتيجة مبكرًا عبر مهاجمه جانلوكا سكاماكا، في الدقيقة الخامسة، مانحًا فريقه دفعة معنوية كبيرة. وقبل نهاية الشوط الأول، عمّق متوسط الميدان دافيدي زاباكوستا، الفارق بهدف ثانٍ عند الدقيقة الـ45، ليعيد المواجهة إلى نقطة الصفر في مجموع المباراتين.

ومع انطلاقة المرحلة الثانية، واصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليضيف الكرواتي ماريو باساليتش الهدف الثالث في الدقيقة الـ57، واضعًا دورتموند في مأزق حقيقي.

وحاول دورتموند العودة في النتيجة، ونجح في تقليص الفارق عبر كريم أدييمي، الذي سجل هدفًا مهمًا في الدقيقة الـ75، أعاد به الأمل للضيوف ومنحهم أفضلية نسبية في مجموع اللقاءين.

غير أن الدقائق الأخيرة حملت منعطفًا حاسمًا، بعدما تسبب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع من المباراة، إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

ونفذ الصربي لازار ساماردزيتش، الركلة بنجاح في الدقيقة (90+8)، موقعًا الهدف الرابع الذي منح أتلانتا بطاقة العبور وأقصى الفريق الألماني من المسابقة.

وشارك بن سبعيني أساسيًا وقدم مردودًا مقبولًا في مجمل أطوار اللقاء، حيث نال تنقيطًا متوسطًا بلغ (7.2)، وكان قد تلقى إنذارًا أول في الدقيقة (13)، قبل أن يتحول في اللحظات الأخيرة إلى أحد أبرز عناوين المواجهة بعد تسببه في ركلة جزاء حسمت مصير التأهل.