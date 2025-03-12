بن سبعيني يُقصي ماندي ويتأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

تأهل المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، اليوم الأربعاء، إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني. وذلك على حساب مواطنه عيسى ماندي، الناشط في صفوف نادي ليل الفرنسي.

وشهدت مباراة اليوم، التي احتضنها ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، فوز النادي الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف. ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين (3-2)، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

وشارك بن سبعيني بديلاً في هذه المواجهة. إذ دخل أرضية الملعب في الدقيقة الـ72. في حين غاب عيسى ماندي عن هذه المباراة.

وسيواجه لاعب “الخضر”، رامي بن سبعيني، رفقة فريقه بوروسيا دورتموند، في ربع نهائي المنافسة، نادي برشلونة، بتاريخ الثامن من أفريل المقبل.