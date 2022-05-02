بن سبعيني يُهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

هنأ لاعب المنتخب الوطني الجزائري، رامي بن سبعيني، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حساب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر الأحد فيديو لبن سبعيني.

كما قال الظهير الأيسر الجزائري:”أتمنى عيد فطر مبارك لكل الأمة الإسلامية، استغلوا هذا اليوم مع الأقارب واقضوا أوقات ممتعة، ونلتقي في العام المقبل”.