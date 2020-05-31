بن سبعيي أساسيا في مواجهة يونيو برلين

تواجد الدولي الجزائري رامسي، بن سبعيني، ضمن القائمة الأساسية لناديه مونشنغلادباخ، التي ستواجه اليوم الأحد نادي يونيو برلين، لحساب البوندسليغا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مونشنغلادباخ، على “تويتر”، التشكيلة التي سيبدأ بها المدب ماركز روزي هذه المواجهة.

وتواججد الدولي الجزائري، ضمن القائمة الأساسية لناديه، ما يؤكد الثقة التي يحظى بها لدى مدربه، واقناع هذا الأخير بمردوده، رغم الخسارة القاسية لهم في آخر مباراة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رفقاء رامي بن سبعيني، بالضيف نادي يونيو برلين، تدخل ضمن الجولة الـ29 من الدوري الألماني.