بن سبيعني يصنع الحدث في “ألمانيا”

صنع النجم الجزائري، “رامي بن سبعيني” الحدث في “ألمانيا”، بعد أن تأهل فريقه “بروسيا مونشنغلادباخ” لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان النجم الجزائري قد صرح لموقع الفريق في وقت سابق، أنه يهدف لقيادة النادي لتحقيق مركز مؤهل لدوري الأبطال، وهذا ما فعله، فالجميع في ألمانيا أثنى على إمكانيات الدولي الجزائري.

بن سبعيني وبلغة الأرقام يعتبر أحد افضل المدافعين في الدوري الألماني في أول موسمه له في “البوندسليغا”.

كما أن “رامي” سجل 5 أهداف هذا الموسم في الدوري الألماني وهي أعلى حصيلة له منذ بداية مشواره الكروي ونجح في منح زملائه 3 تمريرات حاسمة.