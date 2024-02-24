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الرياضة

بن ستيتي: “أتوقع أن تكون الطبعة المقبلة من “الكان” الأفضل من ناحية المستوى”

بقلم كريم تيغرمت
بن ستيتي: “أتوقع أن تكون الطبعة المقبلة من “الكان” الأفضل من ناحية المستوى”
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أبدى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، توقعاته بالنسبة للطبعة المقبلة من “كان” السيدات، معتبرا بأنها ستكون من أفضل الطبعات.

وصرح بن ستيتي، في ندوته الصحفية: “نترقب قرعة الكان لمعرفة منافسينا، وليس لدي تفضيل فيما تعلق بالمنتخبات التي سنواجهها”.

كما أضاف الناخب الوطني للسيدات: “أتوقع أن تكون الطبعة المقبلة من الكان، الأفضل من ناحية المستوى مقارنة بسابقاتها”.

وتابع فريد بن ستيتي: “يتواجد كل من زامبيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، والسنغال، سنشهد واحد من أفضل طبعات كأس أمم إفريقيا للسيدات”.

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