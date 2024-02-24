بن ستيتي: “أتوقع أن تكون الطبعة المقبلة من “الكان” الأفضل من ناحية المستوى”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، توقعاته بالنسبة للطبعة المقبلة من “كان” السيدات، معتبرا بأنها ستكون من أفضل الطبعات.
وصرح بن ستيتي، في ندوته الصحفية: “نترقب قرعة الكان لمعرفة منافسينا، وليس لدي تفضيل فيما تعلق بالمنتخبات التي سنواجهها”.
كما أضاف الناخب الوطني للسيدات: “أتوقع أن تكون الطبعة المقبلة من الكان، الأفضل من ناحية المستوى مقارنة بسابقاتها”.
وتابع فريد بن ستيتي: “يتواجد كل من زامبيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، والسنغال، سنشهد واحد من أفضل طبعات كأس أمم إفريقيا للسيدات”.
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