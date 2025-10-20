بن ستيتي: “أسعى لإيجاد التشكيلة الأساسية التي تستطيع إيقاف الكاميرونيات”

أكد مدرب المنتخب الوطني للسيّدات، فريد بن ستيتي، أنه يعمل على إيجاد التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وقال بن ستيتي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين: “أنا شخصيا من المدربين البراغماتيين، وأعمل على منح اللاعبات فرصًا في التدريبات والمباريات الودية. لهذا ستكون الفرصة لتجريب جميع اللاعبات من أجل حسم التشكيلة النهائية للمنتخب والاستفادة من خدماتهن بطريقتي الخاصة”.

وأضاف بن ستيتي: “الأمر السلبي في المنتخب هو غياب النجاعة التهديفية، رغم تقديم مستويات جيدة، وحتى الفوز بها. أؤكد أننا مركزون جدا على مباراة الكاميرون، أعمل منذ مدة طويلة لمثل هذه المباريات”.

للإشارة، ستستقبل سيدات “الخُضر” المنتخب الكاميروني يوم الخميس المقبل بملعب ميلود هدفي بوهران. على أن تقام مباراة الإياب في 31 أكتوبر بـ دوالا. سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية تسمح لهن ببلوغ المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.