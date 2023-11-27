بن ستيتي: “اخترنا اللاعبات الأكثر خبرة وجاهزية تحسبا لمواجهتي بورندي”

تحدث مدرب المتخب الوطني النسوي، فريد بن ستيتي، عن القائمة اتي اختارها لمواجهتي بورندي، كاشفا المعايير التي اعتمدها في خياراته.

وصرح بن ستيتي، للموقع الرسمي “للفاف”: “لم نجري تغييرات كبيرة على قائمة اللاعبات مقارنة بتلك التي خاضت مواجهتي اوغندا”.

كما أضاف: “اخترنا 25 لاعبة الأكثر خبرة، بخلاف حارسة المرمى، أين اخترت فتاتة شابة بن عبد الله، والتي تعد بالكثير”.

وتابع فريد بن ستيتي: “اخترنا هذه القائمة لعدة اعتبارات، على غرار المستوى، والخبرة، بالإضافة لجاهزية كل لاعبة”.

سذكر أن المتخب الوطني للسيدات، سواجه، منتخب بورندي، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ضمن الدوري التصفوي الأخير المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2024.