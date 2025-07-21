بن ستيتي: “انضباط اللاعبات وروح المجموعة سرّ مشوارنا المشرف”

أشاد مدرب المنتخب الوطني للسيدات فريد بن ستيتي، اليوم الأحد، بجهود اللاعبات وبالمسار المشرّف للمنتخب خلال التصفيات الأخيرة.

وقال بن ستيتي في حديثه للقناة الإلكترونية لـ “الفاف” : “الفريق قدم مستويات ممتازة، الروح الجماعية والانضباط داخل وخارج أرضية الميدان كانوا مفاتيح تفوقنا”.

كما تطرّق المدرب بن ستيتي إلى التحديات التي عرفها المنتخب، موضحا كيفية تجاوز اللاعبات ضغط المباريات والظروف التنظيمية. وأضاف بن ستيتي “واجهنا منافسات صعبة أمام منتخبات قوية، لكن رغم ذلك وقفنا وجهًا لوجه وأظهرنا إرادة لا تلين”.

من جهتها، عبّرت غوتية كرشوني، إحدى أبرز اللاعبات في صفوف المنتخب الوطني عن فخرها بالنتائج المحققة.

وقالت “نحن فخورات بما قدمناه، ومتحمسات لمواصلة المشوار. العمل اليومي داخل الميدان وفي التدريبات أتى أكله”.

واختتمت كرشوني حديثها بالتأكيد على التكاتف بين اللاعبات، مشيرة إلى أن روح الفريق كانت الدافع الأهم في تحقيق النتائج الإيجابية.