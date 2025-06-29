بن ستيتي بعد الفوز على الكونغو: “الأداء مطمئن والإصابات تقلقنا”

عبّر مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، عن ارتياحه للأداء الذي قدّمته لاعباته خلال المباراة الودية التي جمعت “الخُضر” بنظيرهم الكونغولي، اليوم الأحد، على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والتي انتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد.

وقال بن ستيتي في تصريح عقب نهاية اللقاء “الأمر الجيد الذي استخلصته في هذه المباراة هو أننا قدمنا أداءً جيدًا ونجحنا في إنهاء المواجهة بانتصار مستحق”.

وعبّر في المقابل عن قلقه من الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبات، مضيفًا “الجانب السلبي هو الإصابات التي تعرضت لها بعض العناصر، إن شاء الله تكون حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.”

وتحدّث بن ستيتي أيضًا عن الجانب التحكيمي، حيث صرّح “كان من المفترض أن يتدخل الحكم لتهدئة بعض لاعبات المنتخب المنافس، لأن المباراة ودية، وكان لابد من حماية اللاعبات. لكن على العموم، التحكيم كان جيدًا.”

وفي ختام حديثه، كشف المدرب الوطني عن ملامح المرحلة القادمة “بدأت في وضع تصور أولي للتشكيلة التي سأعتمد عليها خلال المنافسات الإفريقية القادمة”.