بن ستيتي: “سعيد بعودتي للجزائر ونطمح لتطوير كرة القدم النسوية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، فريد بن ستيتي، سعادته بالعمل في الجزائر، مبرزا طموحه في تطوير كرة القدم النسوية.
وصرح ستيتي، للموقع الرسمي للفاف: “سعيد بعودتي للعمل في الجزائر، واكتشاف الوجه الجديد للجزائر، والمنطقة التي أنحذر منها ببجاية”.
كما أضاف: “هدفنا العمل مع مختلف فئات المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، بهدف تطوير كرة القدم النسوية في الجزائر”.
وتابع فريد بن ستيتي: “ننتظر رد الهئيات الرسمية بخضوض امكانية مشاركتنا في التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024، كما تنتظرنا تصفيات الكان”
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