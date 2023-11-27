بن ستيتي: “عاينا منتخب بورندي وهدفنا ضمان التأهل لـ”الكان””

أكد مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، عزمه رفقة سيدات الخضر، على تجاوز عقبة منتخب بورندي، وبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وصرح بن ستيتي، للموقع الرسمي للفاف: “منتخب بورندي يملك نفس مقومات منتخب أوغندا، الذي واجهناه في آخر مبارتين لنا”. واللذان شاركا في الطبعة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا

كما أضاف: “عاينا مبارتين لمنتخب بورندي، ونطمح لاستغلال مواجهته ذهابا وايابا في الجزائر، لتحقيق التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وتابع بن فريد ستيتي: “نطمح مستقبلا لضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني للسيدات، اعتمادا على المواهب الشابة التي تملك مؤهلات كبيرة”.