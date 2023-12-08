بن ستيتي: “لدينا الوقت الكافي للتحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب المنتخب الوطني السنوي، فريد بن ستيتي، عن تأهلهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتحضيرات التي تسبق موعد انطلاق هذه المنافسة.
وصرح بن ستيتي، للإذاعة الوطنية: “بعد فوزنا العريض في مباراة الذهاب أمام بورندي بخماسية وضمان التأهل، اكتفينا بتسيير المباراة الثانية لتفادي الإرهاق والاصابات”.
وبخصوص التحضير للنوعد القاري، قال بن ستيتي: “سنقدم لرئيس “الفاف”، برنامجنا، إلى غاية موعد انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا”.
وتابع فريد بن ستيتي: “لدينا الوقت الكافي لتحضير منتخبنا الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وستكون أمامنا ثلاثة تواريخ للفيفا من أجل خوض مباريات تحضيرية”.
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