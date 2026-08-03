بن ستيتي: “مباراتنا ضد كينيا حاسمة وجاهزون لتقديم أفضل ما لدينا”

أكد مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، أهمية مبارتهم المقبلة ضد منتخب كينيا، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، مؤكدا عزمهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وصرح بن ستيتي، في ندوته الصحفية الخاصة بهذه المواجهة: “نحن جاهزون، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مواجهة منتخب كينيا، لاظهار مستوى كبير”.

كما أضاف فريد بن ستيتي: “هذه المباراة الثالثة لن تكون حاسمة بالنسبة لنا فقط، بل هي حاسمة بالنسبة للمنتخبات الأخرى أيضا”.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، يواجه اليوم الإثنين، انطلاقا من التاسعة ليلا، منتخب كينيا، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، لحسم تأشيرة الدور الربع نهائي.