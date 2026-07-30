بن ستيتي: “منافسة “الكان” جد قوية ونعمل على تسييرها مباراة تلوى الأخرى”

تحدث مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، عن مشاركتهم حاليا في بطولة “الكان”، مؤكدا صعبوتها، وسعيهم لتسيرها مباراة تلوى الأخرى.

وصرح بن ستيتي، في ندوته الصحفية اليت تسبق مواجهة منتخب المغرب: “بعد فوزنا على منتخب السنغال، حولنا تركيزنا لمباراة المغرب، ونسعى للتعامل مع هذه البطولة مباراة بمباراة”.

كما أضاف: “لاحظنا أن المنافسة جد قوية وصعبة، في هذه البطولة، وإذا لم نتحلى بالتواضع، سنخاطر بكل ما حققناه”.

وأردف مدرب المتخب الوطني للسيدات: “ما زلت متمسكا بنفس الموقف، وهو أن الأهم بالنسبة لنا مواصلة التطور”.

وتابع فريد بن ستيتي: “نحن واقعيين، وندرك بأن منتخب المغرب، سيكون منافسا صعبا للغاية مثل بقية المنافسين”.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، وبعد فوزه في المباراة الاولى من “كان 2026″، ضد السنغال، يواجه اليوم الخميس، منتخب المغرب، في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الاولى.