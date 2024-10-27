بن ستيتي :”مواجهة نيجيريا كانت فرصة لتقييم اللاعبات”

أكد مدرب المنتخب الوطني النسوي فريد بن ستيتي، أن اللاعبات قدمن ما عليهن خلال مواجهة نيجريا الودية التي انتهت بالخسارة بثنائية مقابل واحد.

وقال بن ستيتي في تصريحه للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأحد “الإرادة التي لعبنا بها أمام نيجريا كانت قوية، لعبنا أمام منافس من العيار الثقيل و من المنتخبات العالمية، و نتائجه تؤكد ذلك”.

كما أضاف بن ستيتي “لعبنا أمام المتوج بكأس إفريقيا، المباراة كانت رائعة رفقة الفريق المنافس، وعن المباراة لم نلاحظ عدد من التغييرات، سوى أنها كانت فرصة لتقييم لاعباتنا الشابات”.

وختم مدرب المنتخب النسوي “لاحظت ان اللاعبات يملك ديناميكية كبيرة، وشخصيا سأعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها”.

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