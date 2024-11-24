بن ستيتي: “نتائج قرعة “الكان” مقبولة نوعا ما ونيجيريا المرشح الأبرز”

أبدى مدرب المنتخب الوطني النسوي، فريد بن ستيتي، رأيه بخصوص قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وصرح بن ستيتي، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “فيما يتعلق بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في شهر جويلية، القرعة كانت مقبولة بعض الشيء”.

كما أضاف مدرب المنتخب الوطني النسوي: “منتخب نيجيريا، يعتبر المرشح الأكبر في مجموعتنا هذه، والبطولة بصفة عامة”.

وتابع فريد بن ستيتي: “المنتخبات الأخرى على غرار تونس، بوتسوانا، والجزائر هي منتخبات جديرة بالاحترام، بالنظر للنتائج المسجلة في السنوات الأخيرة”.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، وضعت سيدات المتخب الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من منتخبات، نيجيريا، تونس، وبوتسوانا.