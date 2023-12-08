بن ستيتي: “نتمنى أن يكون الحظ إلى جانبنا في قرعة “الكان””

أبدى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، أمله في أن يكون الحظ إلى جانبهم في قرعة نهائيات “الكان”، وتواجد كل اللاعبات في أفل فورمة.

وصرح بن ستيتي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتمنى يكون الحظ إلى جانبنا، في قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف: “نيجيريا، زامبيا، والمغرب، من أقوى المنتخبات النسوية حاليا في إفريقيا، مستواهم تطور كثيرا مؤخرا”.

وتابع فريد بن ستيتي: “نتمنى أن نحظى بـ25 لاعبة، في أتم جاهزيتهن مع موعد انطلاق هذه البطولة الإفريقية”.