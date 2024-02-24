بن ستيتي: “نحضر في ظروف جيدة للكان بمركز سيدي موسى”

أبدى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، رضاه عن سير التحضيرات الجارية حاليا، لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وصرح بن ستيتي، في ندوته الصحفية: “التحضيرات التي نجريها بمركز سيدي موسى تجري في ظروف جيدة، وهذا بحد ذاته حافز لنا”.

كما أضاف: “لدينا العديد من الغيابات في تعداد المنتخب، بسبب بعض العراقيل الإدارية من جهة، واصابة بعض اللاعبات من جهة أخرى”

وتابع فريد بن ستيتي: “الغيابات المسجلة، سمحت لنا بمنح الفرصة لبعض لاعبات أقل من 20 عاما، ولدينا مجموعة رائعة”.