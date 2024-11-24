بن ستيتي: “هدفنا بلوغ الدور الثاني من نهائيات كأس أمم إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الوطني النسوي، فريد بن ستيتي، الأهداف التي يسعى لبلوغها رفقة سيدات الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وصرح بن ستيتي، في هذا الخصوصو، لموقع لـ”الفاف”: “ضمنا خدمات عدة لاعبات موهوبات، اخترن المنتخب الوطني، على فرنسا، وهو ما يعتبر اضافة كبيرة للمنتخب الجزائري”.
كما أضاف مدرب سيدات الخضر: “سيكون لدينا مجموعة جيدة في هذه “الكان”، وسنلعب كامل حظوظنا من أجل التأهل للدور الثاني”.
وتابع بن ستيتي: “علينا عدم التقليل من قيمة منافسينا، لأن هذه المنافسة لا ترحم، في حال تراخينا، وعدم اظهارنا الاحترام والجدية اللازمة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/Md7Js