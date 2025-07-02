بن ستيتي: “هزيمة السنغال ستفيدنا في التحضير لـ”الكان””

اعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، فريد بن ستيتي، بأن هزيمتهم في المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال، ستكون مفيدة بالنسبة لهم في تحضيراتهم لـ”الكان”.

وصرّح بن ستيتي في هذا الخصوص: “هزيمتنا بثلاثية دون رد، أمام سيدات منتخب السنغال كانت قاسية نوعا ما”.

كما أضاف: “خاصة وأن فريقنا قدم مردود أفضل من منتخب السنغال في المجمل، وخلقنا عدة فرص تهديفية في الشوط الاول، لكن لم ننجح في تجسيدها”.

وتابع فريد بن ستيتي: “هذه الهزيمة جاءت في مباراة ودية تحضيرية، وأظن أنها ستكون مفيدة لنا، في تحضيراتنا للمباريات الرسمية لكأس أمم إفريقيا”.