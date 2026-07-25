بن ستيتي يحضر سيدات المنتخب الوطني لمواجهة السنغال

يواصل مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، العمل على تحضير لاعباته لمباراتهم الافتتاحية ضمن “كان 2026″، والتي ستجمعهم بمنتخب السنغال.

وخاضت سيدات المنتخب الوطني، أمس الجمعة، أول حصة تدريبية بالرباط، تحت اشراف المدرب بن ستيتي، وبمشاركة 24 لاعبة، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”.

وركز الناخب بن ستيتي، على الجوانب التكتيكية، وأولى أهمية خاصة للانسجام الجماعي، قبل أن تختتم الحصة بمواجهة تطبيقية بين اللاعبات.

كما شهدت هذه الحصة التدريبية، غياب كل من قائدة المنتخب صوفيا ڨلاتي، وزميلتها ميلين دوريا، اللتان خضعتا لبرنامج خاص داخل القاعة، تحت إشراف الطاقم الطبي.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، سيفتتح مشواره ضمن بطولة أمم إفريقيا 2026، بمواجهة منتخب السنغال، لحساب المجموعة “أ”، يوم غد الأحد، بالملعب الأولمبي، بالرباط.