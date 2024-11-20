بن ستيتي يرفع وتيرة العمل في تربص سيدات “الخضر”

تواصل سيدات المنتخب الوطني، لكرة القدم، تحضيراهن الخاصة بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

وقرر الناخب الوطني، فريد بن ستيتي، رفع وتيرة التدريبات في ثاني أيام التربص المقام بمدينة البليدة. حيث برمج أمس الثلاثاء، حصتين تدريبيتين بملحق ملعب مصطفى تشاكر.

وانطلقت الحصة الصباحية، بداية من الساعة 10:00، واستمرت لحوالي ساعة. لتعود المجموعة بعدها إلى الفندق لتناول وجبة الغداء وأخذ قسط من الراحة، قبل العودة مجددا الى الملعب على الساعة 16:00 لإجراء الحصة الثانية.

للإشارة فإن تربص سيدات “الخضر” انطلق أول أمس الاثنين، بمشاركة 22 لاعبة محلية، في في اطار الاستعداد لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة شهر جويلية 2025.