بن ستيتي يستدعي 28 لاعبة لتربص المنتخب الوطني للسيدات

حدد مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، قائمة اللاعبات المعنيات بالتربص المقبل الخاص بشهر مارس.

وحشب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائرؤي لكرة القدم، وجّه بن ستيتي، الدعوة لـ28 لاعبة، من أجل المشاركة في تربص مارس.

ومن المقرر أن ينطلق التربص المقبل لسيدات المنتخب الوطني، غدا الثلاثاء 24 فيفيري، بمركز سيدي موسى، ويدوم إلى غاية 7 مارس المقبل.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا التربص ستتخلله مبارتين وديتين لسيدات الخضر، ضد منتخب مصر للسيدات، بالعاصمة المصرية القاهرة،في الفترة ما بين 26 إلى 4 مارس.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب فريد بن ستيتي، لهذا التربص أسماء كل من: