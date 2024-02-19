بن ستيتي يستدعي 29 لاعبة للتربص المقبل لسيدات الخضر

وجّه مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، الدعوة لـ29 لاعبة، من أجل المشاركة في التربص المقبل لسيدات الخضر.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ستدخل سيدات الخصر، في تربص تحضيري من 19 إلى 28 فيفري الجاري، بمركز سيدي موسى.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا التربص سيتخلله، مبارتين تحضيريتين، أمام سيدات بوركينا فاسو، ضمن التحضيرات الأخيرة الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024.

وضمت القائمة التي كشف عنها مدرب المنتخب الوطني للسيدات فريد بن ستيتي، والتي ضمت 29 لاعبة، أسماء كل من: