بن ستيتي يضع اللمسات الأخيرة قبل ودية مصر

اختتم المنتخب الوطني الجزائري للسيدات تحضيراته تحسبًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر للسيدات، في لقاء يدخل ضمن برنامج الاستعدادات للموعد القاري المقبل.

وأجرت سيدات “الخضر”، سهرة اليوم، حصتهن التدريبية الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ركّز الطاقم الفني بقيادة المدرب فريد بن ستيتي على الجوانب التكتيكية ووضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

وكانت العناصر الوطنية قد خاضت في وقت سابق حصة لإزالة الإرهاق واستعادة الجاهزية البدنية بعد التنقل، قبل أن ترتفع وتيرة العمل في الحصة الموالية، التي خُصصت لضبط التمركز وتحسين الانسجام بين الخطوط.

وتسعى لبؤات الجزائر لتحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المواجهة الودية أمام منتخب مصر، من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبات وتصحيح بعض النقائص قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة