بن ستيتي يعلن قائمة “الخضر” الخاصة بـ”الكان”

كشف مدرب المنتخب النسوي لكرة القدم، فريد بن ستيتي، أمس الأحد، عن قائمة اللاعبات المعنيات بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وتتواجد سيدات “الخضر” في الـ”كان” المقررة بالمغرب، ما بين الـ 26 جويلية الجاري والـ 16 أوت القادم، ضمن المجموعة الأولى رفقة البلد المضيف والسنغال وكينيا.

وضمت القائمة التي أعلن عنها بن ستيتي، 26 لاعبة سيمثلن المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية.

قــــائمة الـ 26 لاعــــــــبة:

حارسات المرمى: كلوي نقازي، أمينة بن عيسى، أسماء حليمي

المدافعات: لينا عبادو، أوريليا علواش، ميلين دوريا، صوفيا ڨلاتي، إيناس بلومو، مورغان بلخيتر، روزالين خزامي، سميتس أوراغي

لاعبات الوسط: مارين بيثي، وسيلة بوزيد، مارين دافور، أميرة حميدشة، أميرة ولد براهم، صوفيا بخالد.

المهاجمات: لينا بوساحة، لينا بندريس، ميليسا إيكيني، إيناس خيري، نعيمة نايلي، كهينة أورناني، لورا طالب مولر، إيمان عجابي، إيناس بوطالب.

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