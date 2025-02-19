بن ستيتي يقود سيدات الخضر للفوز أمام جنوب السودان بخماسية

تمكن المنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، من الفوز أمام منتخب جنوب السودان، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، في لقاء الذهاب من تصفيات كأس إفريقيا 2026.

و سجلت خماسية المنتخب الوطني للسيدات، كل من طالب مولر في الدقيقة الـ19، و ليا عبادو في الدقيقتين الـ41 والـ86، ونعيمة بوهني في الدقيقة الـ49،و غوتيا كرشوني في الدقيقة الـ56.

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