إعــــلانات
الرياضة

بن ستيتي يقود سيدات الخضر للفوز أمام جنوب السودان بخماسية

بقلم عزيز طالبي
بن ستيتي يقود سيدات الخضر للفوز أمام جنوب السودان بخماسية
سيدات الخضر
  • 38
  • 0

تمكن المنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، من الفوز أمام منتخب جنوب السودان، بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، في لقاء الذهاب من تصفيات كأس إفريقيا 2026.

و سجلت خماسية المنتخب الوطني للسيدات، كل من طالب مولر في الدقيقة الـ19، و ليا عبادو في الدقيقتين الـ41 والـ86، ونعيمة بوهني في الدقيقة الـ49،و غوتيا كرشوني في الدقيقة الـ56.

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/iW9Tz
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر