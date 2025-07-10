 بن ستيتي يكشف التشكيلة الأساسية لسيدات المنتخب الوطني في مواجهة تونس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، أمسية اليوم الخميس، ثاني مباراة لهم ضمن بطولة أمم إفريقيا للسيدات.

وكشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، فريد بن ستيتي، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم، والتي ستجمعهم بمنتخب تونس.

واختار بن ستيتي، اللاعبات الأكثر جاهزية، بدنيا، ومعنويا، لخوض هذه المبارة بهدف تحقيق ثاني فوز لهم في هذه المنافسة.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب فريد بن ستيتي الأسماء التالية: